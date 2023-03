A emissão do programa 'Alô Marco Paulo' deste sábado, 18 de março, foi especial. Apesar das informações ainda não terem sido confirmadas pelo músico de forma oficial, segundo notícias da imprensa nacional, a saúde do artista, de 78 anos, que luta contra um cancro do pulmão, terá piorado.

Nas redes sociais da SIC Internacional foram destacados vários momentos da transmissão.

"No 'Alô Marco Paulo' de hoje juntamo-nos num abraço de apoio a Marco Paulo", lê-se numa das publicação.

Numa outra, acrescenta-se: "Obrigada por se ter juntado a nós neste abraço a Marco Paulo. Foi uma emissão muito especial do Alô Marco Paulo. Força, Marco Paulo!".

