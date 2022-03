Cláudio Ramos respondeu a algumas questões que lhe foram colocadas nas stories da sua página de Instagram e o seu trabalho esteve em destaque.

Sobre a parceria televisiva com Maria Botelho Moniz, com quem apresenta o 'Dois às 10', da TVI, começou por afirmar que "aprende muitas coisas" com a colega e amiga.

"E faz-me rir. Adoro que as pessoas me fazem rir", acrescentou.

Em relação ao "melhor de trabalhar com a Maria", destacou que "é a boa disposição, saber que tem sempre ali uma pessoa a olhar por ele, uma companhia constante que não o vai deixar cair, nunca".

E o pior? "É o secador. A Maria botelho Moniz está hora e meia na cadeira da maquilhagem. O secador é horrível logo de manhã", respondeu.

Ao ser questionado se tinha saudade do 'Passadeira Vermelha', da SIC, onde era comentador, Cláudio Ramos confessou: "Saudades é uma palavra muito forte para usar neste contexto. Lembro-me das pessoas, tenho boas recordações, é óbvio que sim, foram momentos extraordinários e é um passado que faz parte do caminho até chegar aqui. Mas estou muito feliz, não há espaço para saudades".

Ainda durante a 'sessão' de perguntas e respostas, o apresentador realçou que "está muito realizado". "Porque estou a fazer aquilo que sempre quis fazer, num programa que tem a oportunidade de se reinventar todos os dias", disse.

"Estou a viver um sonho. Um sonho que batalhei muito para chegar cá e foi-me dada a oportunidade para cumprir. Mas eu quero saúde e, nesta altura, paz", salientou mais à frente.

E como foi a experiência de ter sido 'o vizinho' de Cristina Ferreira no programa da SIC? "Foi das melhores coisas que me aconteceram profissionalmente. Foi uma coisa maravilhosa, que mostrou outro Cláudio às pessoas", respondeu.

Veja no vídeo da galeria as perguntas e respostas de Cláudio Ramos.

