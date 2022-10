Sarah Jessica Parker surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar raras fotografias do filho mais velho, James, fruto do casamento com Matthew Broderick.

O jovem completa 20 anos esta sexta-feira, 28 de outubro, e a mãe celebrou publicamente a data.

Após a partilha, foram muitos os que também quiseram desejar um feliz aniversário a James na caixa de comentários.

De recordar que Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick são ainda pais de Marion e Tabitha, de 13 anos.

