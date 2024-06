Como cresceram as filhas gémeas de Sarah Jessica Parker. Tabitha Hodge e Marion Loretta completaram 15 anos e a data foi assinalada pela atriz no Instagram.

A estrela de 'Sex and the City' dedicou uma publicação na rede social ao aniversário das jovens, no sábado, tendo mostrado uma fotografia onde apenas de viam muitos balões.

"Duas miúdas divinas de 15 anos. Temos muita sorte e amamo-vos muito. Feliz aniversário para as nossas queridas Loretta e Tabitha. Celebrar-vos às duas foi pura alegria", escreveu Sarah Jessica Parker.

Recorde-se que as filhas da atriz são fruto do casamento com Matthew Broderick. O casal tem ainda em comum o filho James, de 21 anos.

