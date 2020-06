Um momento que faz parte do seu projeto 'Storytime with Fergie and friends'.

Durante a quarentena, Sarah Ferguson aproveitou para criar um canal de YouTube no qual conta histórias a crianças. Um contributo que, de forma gratuita, ajuda as famílias a entreter os mais pequenos. E parece que a ex-mulher do príncipe André está cada vez mais dedicada ao projeto, a que chamou de 'Storytime with Fergie and friends'. A ideia começou no YouTube, mas expandiu-se para o Instagram e foi nesta plataforma que durante o fim de semana deu a conhecer mais um vídeo no qual relata uma narrativa de encantar. Para esta ocasião, aprimorou-se com um chapéu de motorista para estar ainda mais envolvida no tema. Ora veja. Ver esta publicação no

Instagram @sarahferguson15 reading The Wheels on the Bus by Yu-hsuan Huang #storytimewithfergieandfriends #childrensbooks #books #stories #publishing #youtube #sarahferguson #duchessofyork @youtube Uma publicação partilhada por Storytime with Fergie (@storytimewithfergieandfriends) a 27 de Jun, 2020 às 11:27 PDT