Vivem-se tempos difíceis e para os pais que têm de estar em casa a cumprir a medida de isolamento social com crianças os desafios multiplicam-se. Sarah Ferguson decidiu dar o seu contributo e de forma gratuita.

A ex-mulher do príncipe André criou um canal de YouTube há algumas semanas e é neste espaço virtual que aparece na qualidade de contadora de histórias.

Esta iniciativa já contou com a colaboração de outras figuras públicas britânicas, de entre as quais a ex-namorada do príncipe Harry, Cressida Bonas.

Siga o link

Leia Também: Sarah Ferguson, duquesa de York, mostra-se a limpar a casa