Sarah Ferguson, duquesa de York, mostrou que a sua vida é comum a muitas outras. A ex-mulher do príncipe André deixou-se fotografar enquanto limpava a casa, momento que foi partilhado nas redes sociais.

Como destaca o Page Six, as imagens foi publicadas no Instagram pela assistente de Sarah, Antonia Marshall. Fotografias que pode ver na galeria.

Acredita-se que a duquesa esteja em quarentena com o ex-marido no Royal Lodge.

Recorde-se que Sarah e o príncipe André têm duas filhas em comum, as princesas Beatrice, de 31 anos, e Eugenie, de 30.

