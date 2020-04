Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, fez uso das redes sociais para dar a conhecer o estado de saúde de um menino norte-americano que precisa de ser operado com urgência ao coração.

Dada a sua visibilidade, a duquesa de York apelou aos seguidores que ajudem esta família com donativos.

"Por favor, ajudem a Mia e o filho, Lukas. A Mia e a família precisam de donativos para salvar a vida do menino, que nasceu com metade do coração", começou por explicar.

"O Lukas precisa de ser seguido num hospital pediátrico em Philadelphia para ser operado. Se puder fazer uma doação, clique no link que esta na bio", rematou.

Leia Também: Shakira apela ao governo para as crianças saírem à rua... e é criticada