Com muitas famílias em quarentena por causa da pandemia da Covid-19, as redes sociais têm sido a maneira das mesmas comunicarem com o mundo e mostrarem como é que têm passado os seus dias.

As celebridades não são exceção e também têm vindo a partilhar na Internet as novas rotinas e reflexões.

Shakira, por exemplo, decidiu recorrer às suas páginas nas redes sociais para pedir ao governo que reconsidera-se o estado de alarme para os mais novos.

"Conhecendo a situação dos pais com meninos pequenos neste difícil período de quarentena, simpatizo com aqueles que não têm um espaço exterior para que as crianças possam respirar ar puro. Se está permitido sair para passear o cão e para os adultos fazerem compras, deviam pensar numa solução que concederia o mesmo direito às crianças que necessitam de sol e ar para a sua saúde física e mental", começou por dizer a artista.

"Exorto o governo a considerar uma política que permita um adulto levar o seu filho a passear, mesmo que esteja sujeito a restrições. [...] As crianças estão a ser as verdadeiras campeãs neste drama social e devemos pensar no bem-estar delas", completou.

Uma reflexão que esteve no centro das atenções e que não foi bem vista por todos os seguidores da cantora. Aliás, foram muitos os que consideraram uma atitude irresponsável deixar as pessoas saírem à rua neste momento tão delicado em Espanha, como destaca o La Vanguardia.

"As crianças podem ser infetadas e serem uma fonte de contágio para os outros". "Devemos cumprir a quarentena, caso contrário isto nunca mais vai terminar". "Não acho que essa opção seja prudente ou consciente com a situação atual". Estas foram algumas das muitas reações dos internautas que não concordaram com a opinião de Shakira.

