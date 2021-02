A família real britânica está maravilhada com o mais recente elemento, o bebé August Philip, filho da princesa Eugenie e de Jack Brooksbanck. O menino nasceu no passado dia 9 e está a fazer as delícias da avó, Sarah Ferguson, que não resistiu em destacar este momento de felicidade nas redes sociais.

"Como avós, o duque [príncipe André] e eu estamos emocionados e abençoados com a chegada do nosso neto August Philip Hawke Brooksbank. Ele é uma bonita benção, que traz muito amor e alegria a toda a nossa família. Estou muito orgulhosa do Jack e da Eugenie, eles são e serão pais fantásticos", escreveu a ex-mulher do príncipe André nas redes sociais, numa publicação realizada este fim de semana.

August Philip é o primeiro neto de Sarah Ferguson e do príncipe André, e o nono bisneto da rainha Isabel II.

