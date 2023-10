Sara Salgado publicou nas stories da sua página de Instagram um carinhoso vídeo da filha, Vera.

Nas imagens, a bebé aparece a beber leitinho num biberão, tendo um filtro que coloca uns óculos para 'tapar' o rosto da menina. Veja o adorável vídeo na galeria.

De recordar que Vera nasceu no passado mês de junho e é fruto do casamento de Sara Salgado com Diogo Pereira Coutinho.

Leia Também: Sara Salgado 'encanta' seguidores com adorável fotografia