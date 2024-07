Sara Salgado publicou na sua página de Instagram um conjunto de fotografias captadas no dia em que se casou pela igreja com Diogo Pereira Coutinho, no final de junho.

"Para sempre", escreveu a atriz na legenda das imagens que mostra vários momentos deste dia único.

De recordar que no passado domingo, dia 14 de julho, a atriz já tinha publicado na rede social algumas imagens, destacando-se o vídeo que revela que cortou o casamento durante a cerimónia.

"Sobre o meu corte de cabelo a meio do casamento na mudança para o segundo vestido", disse. Veja ambas as publicações abaixo:

De recordar que o casal já tem uma filha em comum, a pequena Vera, que nasceu em junho do ano passado.

