Sara Salgado resolveu eternizar a reta final da sua primeira gravidez. A atriz e influencer fez uma sessão de fotos com um fotógrafo profissional e esta sexta-feira partilhou o resultado com os seguidores do Instagram.

"Em breve", pode ler-se na legenda do registo, no qual Sara exibe a sua cada vez maior barriguinha de grávida.

Ainda na legenda da imagem, a futura mamã confessou estar já na 38.ª semana de gestação.

A bebé que está a caminho, cujo nome escolhido é Vera, resulta do casamento de Sara Sampaio com Diogo Pereira Coutinho.