Sara Salgado voltou a destacar no Instagram o dia em que deu o nó com Diogo Pereira Coutinho. No entanto, desta vez foi para 'homenagear' as "madrinhas e melhores amigas".

"Minhas madrinhas e melhores amigas, o dia não tinha sido tão feliz e especial sem a vossa presença! Amo-vos a todas", escreveu na legenda das imagens que destacou na rede social.

De recordar que a atriz casou-se no passado sábado, dia 3 de julho.

Leia Também: Sara Salgado revela todos os pormenores do casamento em novas fotos