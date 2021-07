Sara Salgado revelou esta segunda-feira novas fotografias do dia em que disse o 'sim' e oficializou a sua relação com o milionário Diogo Pereira Coutinho. A atriz casou-se este fim de semana em Faro, no Algarve.

Sara partilhou com os fãs um verdeiro álbum deste grande dia, com imagens que revelam todos os pormenores do look da noiva e da festa.

"03-07-2021", pode ler-se na legenda das imagens, que pode agora ver na galeria.

