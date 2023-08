Sara Salgado foi mãe pela primeira vez no passado dia 15 de junho e esta terça-feira, 15 de agosto, usou as redes sociais para partilhar novas fotografias com a pequena Vera e assinalar os dois meses de vida da menina.

"Dois meses da nossa bebé perfeita. As palavras não conseguem descrever o que significa ser tua mãe", escreveu a também modelo na legenda das fotografias nas quais aparece a olhar para a bebé, que está ao seu colo.

De recordar que a pequena Vera é fruto do casamento de Sara Salgado com Diogo Pereira Coutinho.

