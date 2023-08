Sara Salgado surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com novas fotografias em que aparece com a filha, Vera, que nasceu no dia 15 de junho.

Ao colo da mamã, é assim que podemos ver a bebé nas duas imagens destacadas na rede social e que rapidamente chamaram a atenção de muitos seguidores.

"Tem crescido imenso, a bebé", pode ler-se entre as várias reações na caixa de comentários.

De recordar que a menina é fruto do casamento de Sara Salgado com Diogo Pereira Coutinho.

