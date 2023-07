Sara Salgado usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias com a filha, Vera, que nasceu no passado dia 15 de junho.

Na sua conta no Instagram, a atriz posa de biquíni com a bebé ao colo, exibindo uma excelente forma física. "A minha baby girl", escreveu, na legenda das fotografias captadas à beira de uma piscina.

De recordar que a pequena Vera é fruto da união da atriz com Diogo Pereira Coutinho, com quem se casou em 2021.

