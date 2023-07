Chegou ao fim mais um ano letivo e Sara Prata usou as redes sociais para mostrar um pouco do encerramento do ano na escola da filha, Amélia.

Nas redes sociais, a atriz publicou duas fotografias captadas num jardim, numa das quais se vê um grupo de pessoas ao longe, enquanto noutra se pode ver a pequena Amélia de costas ao colo da mãe.

"Terminou um ciclo muito bonito da escolinha da Amélia. Assim, juntos no jardim! Agora vamos de férias", começou por escrever Sara Prata.

"E cresceram todos tanto. Obrigada a todas pelo amor e respeito que deram aos nossos filhos neste ano, obrigada por nos fazerem acreditar todos os dias que o mundo pode ter um pouquinho mais de magia", concluiu a atriz, nas fotos partilhadas nas suas stories.



© Instagram/ Sara Prata



© Instagram/ Sara Prata

