Sara Prata não esperava passar parte do seu dia de hoje na praia, mas foi precisamente isso que acabou por acontecer.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou um conjunto de fotografias com o companheiro, João Leitão, e a filha de ambos, Amélia, e explicou o que aconteceu durante o dia para que os três o terminassem a desfrutar do calor na praia.

"Começaram os finais de dia na praia. E foi tão bom! Hoje de manhã cancelaram-me uns trabalhos e acabei por ir dar um mergulho à praia. Soube tão bem e foi um luxo maravilhoso poder ir deixar a filhota à escola e estar ali a apanhar um solinho. Mas o chip de mamã não descansa… e pelo meio só pensava que ela ia adorar ali estar", começou por contar, revelando depois que foi buscar a filha à escola e aproveitaram os três o final de tarde na praia.

"Bem…não descansei enquanto não despachei os trabalhos da tarde, fui a casa fazer um saco, e a apanhei na escola para arrancarmos todos para a praia. Lanchámos juntos, voltámos a tirar o balde e as pás da mochila e até mergulhos a três houve. Quem desse lado também passa por isto? O estarmos tão bem sem eles, mas sem descansar enquanto não os vamos buscar para estarmos todos juntos e completos?", questionou a atriz.

