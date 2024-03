Sara Prata está de volta à pista do 'Dança Com As Estrelas', na TVI. A atriz vai participar como convidada especial na última gala do programa, já no próximo sábado.

Nas redes sociais, Sara partilhou algumas fotografias dos ensaios. "Voltar ao 'Dança com as Estrelas' tem sido muito isto! Recordar momentos incríveis, abraçar o desafio de voltar a dar umas piruetas pelo ar e muita boa disposição, ao lado dos três mosqueteiros, Luís Quina, Daniel Courinha e Daniel Soares", começou por escrever.

"Sábado não percam este regresso que me está a deixar de coração feliz e com as coxas a doer", concluiu a atriz, que venceu a terceira edição do concurso, em 2015.

De recordar que este sábado se irá encontrar o vencedor da atual edição. Em prova estão ainda Luisinha Oliveira, Nelson Évora e Miguel Cristovinho.