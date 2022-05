Sara Prata viu finalmente a decoração do quarto da filha concluída e não resistiu em partilhar o resultado nas redes sociais, mostrando-se encantada com o espaço, onde predomina o cor de rosa.

"Eu amo estar neste quarto com a Amélia, principalmente ao final do dia em que a luz suave traz uma energia calma e confortável", escreveu ao partilhar as imagens no Instagram.

Amélia, que completa dois anos em julho, tem agora um espaço totalmente pensado para servir as suas necessidades e ser cenário de momentos inesquecíveis durante o seu crescimento.

Espreite abaixo.

