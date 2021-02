Sara Prata foi esta sexta-feira uma das convidadas especiais de Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

A atriz recordou o seu percurso, foi surpreendida por mensagens de amigos e familiares e num misto de emoções riu e chorou.

"Eu ri e chorei (e muito) nesta bonita conversa no 'Goucha' esta tarde. Gosto de falar, gosto de contar histórias e hoje foi o dia de conversar um pouco sobre a minha", começa por contar Sara Prata no rescaldo da entrevista.

"E as surpresas que a minha família me fez... Amo-os tanto. E assim regressei a casa, de pernas a tremer mas tão feliz com tanto amor. Manuel Luís Goucha, obrigada pelo momento bonito que me proporcionaste hoje", termina a atriz, que desta forma deixou o seu agradecimento ao apresentador.

Reveja aqui o momento em que Sara Prata é surpreendida pela família.

