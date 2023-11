"Mudei novamente". Foi com estas palavras que Sara Norte começou a publicação que fez na sua página de Instagram e onde revela o novo visual.

"Como já repararam, não consigo ficar muito tempo com o mesmo cabelo. Adoro mudar! Acho que herdei isso também da minha mãe, que mudava de visual quase todos os meses", escreveu de seguida.

Na mesma publicação, explicou que "há cerca de um ano e meio [...] tinha muito pouco cabelo e o que tinha estava completamente seco e partido".

A atriz tem cuidado mais do cabelo e os resultados, diz, já se notam. "Após este tempo todo, e mesmo com mudanças de cor, extensões, o meu cabelo está mais forte que nunca e estou cheia de cabelos pequeninos a crescer", revelou, afirmando que "não interessa só ter um cabelo bonito, mas sim um cabelo bonito e saudável".

"Desta vez fiz mais tratamentos, a cor manteve-se e o David Xavier HairPro cortou as extensões do tamanho praticamente do meu cabelo, dando um volume lindo e natural ao mesmo tempo. Adoro! Faz-me lembrar quando era miúda e tinha o cabelo deste tamanho", disse.

Veja a publicação na íntegra: