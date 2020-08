Sara Norte sofreu há uma semana um pequeno acidente que lhe provocou uma entorse no tornozelo.

Agora, uma semana depois, a atriz continua a sofrer com dores e inchaço.

"Há uma semana fiz uma entorse no tornozelo que teima em não passar. Tenho posto a meia elástica, ponho pomada muscular e gelo mas nada", lamenta a atriz ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o estado do seu tornozelo.

