A emissão desta quinta-feira, dia 20 de abril, do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, ficou marcada por um momento de alguma tensão entre Sara Norte e Filipa Torrinha Nunes.

Sara contou que tem como hábito sair sempre com o namorado porque isso faz com que se divirtam mais, o que levou Filipa a dizer que não considera que isso seja "saudável". A comentadora disse ainda: "Se for saudável para ti… No outro dia disseste que foste para Espanha atrás dele".

Filipa recordou assim declarações recentes de Sara Norte, onde a artista contou que já chegou a ir atrás do namorado até Espanha por desconfiar que este lhe estava a mentir, o que acabou por se confirmar.

"Pois fui, porque ele me estava a mentir! Quem é que está errado? Quem mente ou quem quer descobrir a verdade? Imagina: começo a vê-lo diferente ao telefone, a não sei quantos quilómetros… O que é que eu faço? Agarro no carro e vou saber. E quem é que tinha razão? [Eu]", atirou Sara Norte, justificando-se.

"São padrões, porque a minha mãe fazia coisas destas ao meu pai. Eu gostava que alguém fizesse isto por mim", acrescentou Sara, com Filipa a responder: "Acho um bocadinho tóxico".

