Depois de Sara Norte ter falado de Zézé Camarinha no 'Passadeira Vermelha', o socialite 'atacou' Sara Norte nas redes sociais.

Numa publicação que fez nas stories do Instagram, escreveu: "Chama-me todos os nomes, só não me chames de traficante ou drogado".

O tema esteve em destaque no programa da SIC Caras e foi comentado por Sara Norte. "Estive o dia todo a pensar se responderia ou não porque não queria baixar ao nível deste senhor, que não se chama Zezé Camarinha, chama-se Domingos Felisberto", começou por dizer a comentadora do 'Passadeira Vermelha'.

"Sei que fui traficante, estive presa, fui drogada, toxicodependente, e vou ser adicta para o resto da vida. Mas é sempre muito mais fácil nós apontarmos o dedo ao mais óbvio. O senhor Domingos Felisberto podia deixar de ser assim tão básico. Tem tantas coisas para gozar comigo, pode dizer que sou barraqueira, que tenho uma gargalhada que o irrita... Agora, ir buscar coisas de há 11 anos, isso para mim é muito baixo", destacou.

"Por mais coisas que eu faça, vou ter sempre esse rótulo. Eu sei e não preciso que ninguém me defenda porque tenho as costas bem largas e não tenho medo dele", acrescentou.

"Sei que o segundo passo que ele costuma dar é ameaçar as pessoas, ou de pancada, inclusive já agrediu uma pessoa em direto na televisão. Eu não tenho medo dele. E acho que as coisas não se resolvem assim", continuou.

"Não me orgulho daquilo que fiz no passado. O problema é este senhor continuar a achar que é maravilhoso ele ter engatado não sei quantas mulheres. Isso para mim é que é assustador, porque ele teve sorte no ano em que nasceu, porque se fosse hoje em dia, ele era totalmente cancelado pelas declarações que teve sobre mulheres e que não se arrepende", realçou depois.

"Se isto passar realmente para ameaça, não sei se ele depois me vai ameaçar que me vai bater, como costuma fazer, mas eu não tenho medo dele e nunca neguei o meu passado. É muito baixo, é feio porque as pessoas mudam, evoluem. E parece que ele não", frisou.

Leia Também: Sara Norte indignada: "Parece que não posso ter a minha opinião"