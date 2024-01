Foi ao comentar o romance de Bárbara Branco e Vítor Costa - que na ficção namoram e na vida real também - que Sara Norte acabou por recordar uma relação antiga.

"Apaixonaram-se, é normal", começou por comentar, revelando de seguida que "com 18 anos apaixonou-se pelo seu par romântico, que na altura tinha namorada".

"Era o Alexandre, era uma grande promessa do cinema e, infelizmente, teve um fim um pouco complicado. Mas apaixonei-me e tu não controlas. E depois é aquela coisa de 'ninguém pode reparar'. Também acontece nos escritórios, nos hospitais, em todos os lugares. Quando tem de acontecer, acontece", partilhou.

Sobre o colega, disse ainda: "O Alexandre [também] se apaixonou. Os beijos deixaram de ser técnicos e apaixonamo-nos. Na altura, ele teve de falar com a pessoa com quem estava. É complicado, mas a pessoa tem de encarar as coisas como são".

De recordar que Sara Norte mantém uma relação com Vasco Cruz.

