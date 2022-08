"Dois anos que a Beatriz partiu". Foi com estas palavras que Sara Norte começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta quarta-feira, 17 de agosto, onde recorda a morte da irmã.

"Durante a vida sofremos perdas irreparáveis e a partida da Bia deixou todos que a rodeavam com um grande vazio. Para dizer a verdade, acho que esse vazio nunca mais vai desaparecer. Quando me lembro dela ainda me parece irreal que não esteja aqui porque ela era vida", desabafou numa emotiva mensagem, lembrando de seguida o último encontro.

"Nunca vou esquecer a última vez que estive com ela. Saber que era a última vez. Nunca vou esquecer aquele 7.º andar do IPO nem a luta que travou. E o corajosa que foi mesmo tendo idade para estar a descobrir coisas e em vez disso estar a passar pelo que passou. Uma batalha que ninguém devia passar, muito menos crianças", acrescentou. "Dois anos, minha irmã. Saudades", rematou.

De recordar que Beatriz morreu em 2020 na sequência de uma leucemia. Tinha 14 anos.

