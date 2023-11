Na noite do Dia das Bruxas no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, comentaram a notícia sobre os rumores sobre o facto de Kate Middleton e do príncipe William viveram numa casa assombrada.

Sara Norte acabou por aproveitar o momento para partilhar que já viveu uma "experiência paranormal" quando esteve "na prisão".

"Ouvia-se pessoas à noite, ouvia-se sacos de plástico a andar. Porque muita gente se mata ali", disse a atriz.

"Quando tu entras na prisão, dão-te um saco do lixo para tu meteres os teus pertences, [...] e para fazeres o ingresso, passas e ouve-se no gradeamento o saco. Só que à noite não há novos ingressos, as celas estão fechadas. Nós ouvíamos imensas vezes plásticos a andarem pelo gradeamento. É verdade", recordou.

Leia Também: E esta? Casa de príncipe William e da princesa Kate é assombrada