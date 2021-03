Sara Norte esteve esta quinta-feira, dia 18 de março, à conversa com Júlia Pinheiro. Foi neste contexto que a atriz recordou a irmã Beatriz, que morreu na sequência de uma leucemia em agosto do ano passado. Tinha 14 anos.

"Com a doença aproximamo-nos bastante. Quando há um drama assim numa família as pessoas unem-se e esquecem os dramas do passado", nota.

Entretanto revela o seu lado mais inconformado: "Não é justo. Fez dois anos de quimioterapia e estava curada, quando voltou foi fulminante".

"O meu padrasto conseguiu com que eu fosse me despedir dela dois dias antes. O que mais me custou foi estar no funeral e não poder dar um abraço ao meu avô", recorda ainda, lamentando a distância física a que a pandemia obrigou neste momento particularmente doloroso.

"É uma coisa que acho que nunca se vai curar, mas tenho de tentar seguir em frente, o que é muito difícil", diz ainda, recordando Beatriz como uma pessoa "inteligente, amorosa, bondosa, sempre a pensar nos outros".

