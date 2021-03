Sara Norte vive este sábado uma data especial com o aniversário do avô. Devido às medidas de combate à pandemia, o dia será celebrado à distância, mas a atriz não deixou de o destacar com uma mensagem nas redes sociais na qual recordou, precisamente, a última vez em que a família esteve toda reunida.

"Hoje o meu avô fez 80 anos! Se soubessem o quanto gosto dele... É a melhor pessoa que conheço e tenho muito orgulho em ser neta dele. Faz hoje um ano que foi a última vez que jantámos todos em família e hoje o meu pensamento esteve nesse jantar... Estávamos todos felizes, sem saber o que por aí viria... As coisas nunca mais vão ser a mesma coisa, mas vai chegar o dia em que vamos poder estar juntos e finalmente vou poder dar-lhe abraços e beijinhos. Parabéns ao meu avô que eu gosto tanto", escreveu.

A carinhosa mensagem de Sara Norte surge na legenda de uma memória de infância em que aparece junto do avô. Veja abaixo.

Leia Também: Sofia Cerveira agradece carinho após morte de tia-avó