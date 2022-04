Sara Norte, de 37 anos, recorreu às redes sociais na manhã de terça-feira, 26 de abril, para anunciar o seu regresso à representação. Depois de uma temporada sem desafios nesta área, a atriz dá hoje início a um novo projeto.

"Hoje começa um novo ciclo para mim e que agradecida sou", declara.

"Vou poder fazer aquilo que mais amo, que é representar, e tem um sabor especial. Nem sempre temos a oportunidade de o fazer e eu tenho vivido por causa disso experiências noutras áreas que me têm enriquecido e me têm feito conhecer outras realidades, mas não há nada como poder fazer aquilo que amo e que há muito tempo ansiava", escreve, referindo-se a outros projetos que tem abraçado - tal como o seu papel de comentadora no programa 'Passadeira Vermelha'.

"Vamos a isto com muito amor, garra e dedicação", termina, mostrando-se cheia de força para abraçar este novo desafio.

Leia Também: Sara Norte dedica carinhosa mensagem ao pai. "Orgulho em ser tua filha"