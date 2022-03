Sara Norte não deixou passar em branco o Dia do Pai, que se celebrou este sábado, 19 de março, e recorreu ao Instagram para assinalar este dia especial.

A atriz dedicou uma mensagem ao pai, este domingo, 20 de março, que chegou junto de uma fotografia de ambos.

"Já vou atrasada com a fotografia com o meu pai, mas no meu caso todos os dias festejo o amor com a minha família. Orgulho em ser tua filha e na relação que conquistámos. Obrigada por estares sempre a meu lado", começou por escrever.

"Amo-te muito papá (e que venham mais serões como o de hoje. Queria uma fotografia do dia de hoje, mas a bateria do telemóvel acabou e para dizer a verdade nem me apeteceu ligá-lo. Sabe bem estar em família)", partilhou ainda.

