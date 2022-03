O apresentador fez questão de jantar com a filha no Dia do Pai.

Este sábado, 19 de março, Cláudio Ramos fez questão de jantar com a filha para celebrar o Dia do Pai e destacou o momento nas redes sociais. "O meu date de sábado à noite", escreveu na legenda de uma foto em que aparece junto da sua companhia especial. Leonor, recorde-se, completa 18 anos em maio e é fruto do casamento passado de Cláudio Ramos com Susana Moriz. Cláudio Ramos com a filha, Leonor© Instagram