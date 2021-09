Sara Matos e Pedro Teixeira vivem uma fase muito feliz, depois de terem sido pais do primeiro filho em comum.

Nas redes sociais, o casal tem 'derretido' os fãs com ternurentas imagens deste momento tão especial.

Ainda na manhã deste domingo, depois da festa do 'Festa é Festa' que ocupou o sábado na TVI, Pedro Teixeira aproveitou para descansar junto do bebé recém-nascido. Sara Matos não resistiu em captar esse momento e destacá-lo no Instagram.

"Meus amores", apenas escreveu na imagem que mostra o companheiro com o filho, o pequeno Manuel.

Pedro Teixeira com o filho Manuel© Instagram_saramatosofficial

Recorde-se que o menino nasceu no dia 15 de setembro. Pedro Teixeira é ainda pai de Maria, fruto da relação anterior com Cláudia Vieira.

