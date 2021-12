Sara Matos usou as histórias da sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores um ternurento momento no qual o filho, o pequeno Manuel, brinca com Góji, o seu animal de estimação.

"O Manel tem uma paixão pela Góji", lê-se no vídeo onde o menino brinca com o patudo.

Imagens que mostram que no futuro ambos prometem vir a ser os melhores amigos.

Recorde-se que Manuel é fruto do relacionamento de Sara com Pedro Teixeira.

Veja o vídeo em baixo.

