Sara Matos vive uma fase radiante depois de ter sido mãe pela primeira vez em setembro do ano passado. As redes sociais têm sido o 'palco' das partilhas mais amorosas onde o pequeno Manuel é o protagonista.

Ainda esta sexta-feira e sábado, a mamã 'babada' surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens do menino, fruto da relação com Pedro Teixeira.

Veja tudo no vídeo.

