Sara Matos aceitou o convite da Women's Health e três meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, em setembro do ano passado, iniciou uma transformação física com o objetivo de posar para a publicação na sua melhor forma.

Agora, com seis meses de pós-parto, Sara deslumbra ao aparecer em fato de banho na capa da revista.

Ao anunciar a novidade, através das suas redes sociais, a atriz, que em breve se estreia como apresentadora do 'Ídolos', assume-se como "amante de exercício físico" e confessa que o desporto sempre fez parte da sua vida.

"Dediquei-me ao padel durante muito tempo, apaixonei-me pelo kickbox, depois pelo yoga, flow, dança, treino funcional, enfim...vou-me propondo sempre a fazer coisas diferentes, para tentar sair da minha zona de conforto. Preciso disso", assegura.

Quanto ao processo de transformação, Sara conta não ter feito dieta por estar a amamentar. Ainda assim, não deixou de contar com a ajuda de uma nutricionista, no caso Iara Rodrigues.

"Este processo da Women's Health foi mais um desses desafios. A convite do Pedro Lucas comecei a treinar com o Pedro Moreira três meses depois te ser sido mãe. Foi a melhor coisa que podia ter feito. Apesar da privação de sono, (mães, vocês percebem!), acabei por arranjar todos os dias uma hora para cuidar de mim", conta.

"Foi um processo bem desafiante. Conto-vos tudo nesta revista. Espero que gostem tanto quanto eu", termina, convidando os seguidores a comprarem a publicação.

Manuel, o primeiro filho de Sara Matos, resulta da relação da atriz com Pedro Teixeira. Já o ator, recorde-se, é também pai de Maria, de 11 anos, fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.

