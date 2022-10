Sara Matos e Luana Piovani são duas das protagonistas de 'Sangue Oculto', a nova novela da SIC. Nas redes sociais, a atriz portuguesa publicou um vídeo onde surge a dançar ao lado da colega de profissão brasileira nos bastidores da trama.

As duas, sorridentes, interpretam a conhecida coreografia do tema 'CUFF IT', de Beyoncé, que já se tornou viral nas redes sociais.

Sofia Alves, a terceira protagonista da novela, deixou 'emojis' sorridentes na caixa de comentários.

Veja na galeria o vídeo em causa.

