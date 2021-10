Sara Matos vive uma fase muito feliz da sua vida. Há um mês e uma semana, a atriz foi mãe pela primeira vez com o nascimento do bebé Manuel, fruto da sua relação com Pedro Teixeira.

Esta sexta-feira, 22 de outubro, Sara esteve no programa 'Casa Feliz' à conversa com João Baião e Diana Chaves, a quem contou como viveu a gravidez, o parto e, atualmente, o pós-parto.

"Nos primeiros três meses tive enjoos, custou um bocadinho. Tinha muito calor e era janeiro. Lembro-me de abrir as janelas de casa e o Pedro a bater o dente, que não aguentava [o frio], e eu com um calor", afirma, entre risos, lembrando as alterações que o seu corpo sofreu.

Sara explica que sempre viveu um dia de cada vez, pelo que não "idealizou" grandes coisas, quer quanto à gravidez, quer quanto ao momento do nascimento.

"Consegui treinar, tive a minha vida normal durante a gravidez, mas com alguns cuidados", alerta, garantindo ainda assim que foram meses felizes.

A chegada de Manuel aconteceu no dia 16 de setembro. O menino nasceu com 3,5 kg, às 40 semanas.

"Três dias antes já estava com contrações, um bocadinho nervosa mas ao mesmo tempo expectante. Queria uma coisa divertida, tranquila. O Pedro estava ali ao lado. Ouvi umas músicas. Senti tudo. Obviamente que tive dores porque é normal, é um parto, faz parte", sublinha.

"Fui muito intuitiva em todo o processo, foram 15/16 horas ao todo, mas estava com uma equipa maravilhosa, muito tranquila. Foi um dia especial com tudo o que é suposto, com dores, expectativas", lembra.

O momento mais especial foi quando viu o seu filho pela primeira vez: "É uma sensação estranha, ainda não conheço bem o meu bebé. Ele esteve aqui comigo durante nove meses e não o conheço. É uma sensação de abismo - que responsabilidade é esta, como é que eu vou tomar conta deste ser tão pequenino? É uma explosão de emoções que tens de saber equilibrar", confessa.

"Percebi que ele tinha muita vontade de viver e isso também meu deu um alento e uma força", completa, com um enorme sorriso no rosto.

Atualmente, Sara aproveita ao máximo todos os momentos com Manuel, até porque todos os dias podem trazer uma novidade. Quanto à amamentação, a convidada garantiu que está a correr tudo bem graças ao acompanhamento personalizado que tem tido de uma enfermeira em casa.

Leia Também: "De volta aos treinos". Sara Matos mostra barriga 'lisa' após ser mãe