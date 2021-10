Sara Matos é dona de uma forma física verdadeiramente invejável, característica que manteve mesmo após ter sido mãe pela primeira vez há um mês, após o nascimento do pequeno Manuel, fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira.

Ainda esta terça-feira, 19 de outubro, nas stories da sua conta de Instagram, a atriz, de 31 anos, partilhou imagens da sua silhueta com destaque para a 'barriga lisa', à qual é impossível ficar indiferente.

"Hoje volto à minha vida normal, primeiro treino pós-parto", afirmou num pequeno vídeo que poderá ver na galeria.

Entretanto, Sara também partilhou esta imagem:

Imagem partilhada pela atriz na sua conta de Instagram© Instagram - Sara Matos

