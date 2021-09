Sara Matos vive, atualmente, uma fase muito feliz da sua vida. A atriz, de 31 anos, foi mãe pela primeira vez esta semana, com o nascimento do bebé Manuel, fruto do relacionamento com Pedro Teixeira, e agora já está em casa numa 'bolha de amor'.

"Obrigada por todo o amor", começou por dizer numa mensagem que deixou aos seguidores do Instagram através das stories.

"Já estamos em casa desde ontem! Eu, o Pedrocas, a Maria, o Manuel e o Góji. Mandamos beijinhos para todos e agradecemos muito o vosso carinho", termina.

Mensagem deixada pela atriz na sua conta de Instagram© Instagram - Sara Matos

