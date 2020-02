Sara Carreira resolveu partilhar com os seus seguidores do Instagram o seu lado mais divertido. Como? A filha de Tony Carreira revelou um momento de animação nos bastidores de 'A Máscara' - programa da SIC do qual fez parte - em que roubou a barriga a outro dos concorrentes.

Sara mostra-se na publicação com uma falsa barriga, algo que assustou os seguidores, que não estavam atentos à imagem, e acabaram por achar que a jovem poderia estar grávida.

"Isto sou eu sem o que fazer durante os tempos livres na 'A Máscara' ('roubei' a barriga ao... não posso dizer)", brincou a animada Sara.

