Sara Carbonero surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com novas fotografias que marcam uma "tarde de fantasia", como descreveu as imagens.

A jornalista espanhola - que continua a viver em Portugal, na cidade do Porto, ao lado do marido, Iker Casillas, e os dois filhos que têm em comum, Lucas e Martín - mostrou-se com um look veranil que não passou despercebido aos olhos dos fãs.

Com um vestido branco, com decote em V, foi esta a escolha para uma tarde de sol. Uma peça da Masscob, como destaca a revista Glamour, e que custa 386 euros. A combinar com o vestido, Sara Carbonero usou umas sandálias.

Uma publicação que despertou a atenção dos seguidores, tendo sido muito elogiada. "Tão bonita" e "maravilhosa", são algumas das reações que se podem ler na caixa de comentários.

