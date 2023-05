Sara Barradas partilhou nas últimas horas através da sua conta oficial de Instagram diversas fotografias da mais recente produção fotográfica na qual participou.

Na legenda da partilha, a atriz colocou a letra do tema 'Mulher do Fim do Mundo', de Elza Soares, acabando a receber rasgados elogios pela escolha musical e pela beleza com a qual se apresenta nas imagens.

Quem também não ficou indiferente à partilha foi José Raposo. "Esboços de Eva… Ah pois, nosso Senhor pintou a perfeição, antes de a conceber", declarou o ator, que desta forma deu provas de que continua apaixonado e feliz ao lado de Sara Barradas.

José Raposo, de 60 anos, e Sara Barradas, de 32, são casados desde 2011 e têm uma filha em comum: a pequena Lua.

