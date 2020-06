Sara Barradas usou as suas redes sociais esta terça-feira para partilhar com os seus seguidores uma fotografia encantadora, onde mostra a sua filha, a pequena Lua, ao colo da avó parte, a mãe de José Raposo.

A imagem, captada por José Raposo, marido da atriz, representa a importância da família e surge acompanha de um desabafo feito em jeito de alerta aos seguidores.

"Por vezes não vemos o que está mesmo em frente dos nossos olhos, enquanto tentamos alcançar o que está (lá...) ao fundo... longe. Seja pelo prazer que reside na dificuldade em alcançar, ou pela simples atracção pelo desconhecido. O ser humano tem a tendência de fazer isto com coisas, com oportunidades, e com outros seres humanos", começa por escrever Sara, que achou importante falar sobre o tema numa altura em que os problemas de saúde mental estão em reflexão depois da morte de Pedro Lima.

"A quarentena que vivemos em pleno 2020 exigiu que nos centrássemos mais em nós, mas nem assim começámos a ver, a olhar, a prestar atenção ao que está mesmo à nossa frente. Sigamos com a certeza de que é preciso valorizarmo-nos mais uns aos outros, a nós próprios, e a vivermos o presente. Clichés que fazem sentido. A fotografia foi tirada pelo Zé, à minha sogra e à minha filha", completou.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535