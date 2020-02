José Raposo celebrou o seu 57.º aniversário esta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Uma data que foi comemorada com um jantar que reuniu várias pessoas amigas do ator, incluindo a família.

Na página que tem no Instagram, a mulher do artista, Sara Barradas, não resistiu em partilhar este momento especial, mostrando num vídeo o companheiro a discursar e, a dada altura, a pegar na filha ao colo. Imagens que chegaram acompanhadas com algumas palavras carinhosas.

"Sou feliz pelo simples facto de te ter sempre ao meu lado. Que continuemos sempre a fortalecer-nos meu amor. Que eu possa iluminar-te e proporcionar-te toda a felicidade do mundo, o resto das nossas vidas. Agora, mais ainda, à luz da Lua. Parabéns meu amor", escreveu a também atriz na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

