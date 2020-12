Sara Barradas é uma mulher reservada no que à sua vida pessoal diz respeito, porém este domingo a atriz resolveu abrir uma excepção naquilo que é o seu registo habitual e apresentou aos seus seguidores do Instagram aquela que é há vários anos a sua melhor amiga.

"A Maria é a minha melhor amiga desde dos 14/15 anos. Praticamente metade da minha vida. É raro publicar algo dela aqui porque gosto de a preservar, e as coisas, verdadeiramente, boas gosto de as guardar só para mim. Mas hoje apeteceu-me", começa por escrever a atriz, que às suas carinhosas palavras juntou uma fotografia onde posa com a amiga.

"A Maria é um ser iluminado. Ilumina qualquer pessoa que se atravessa no seu caminho. Tem uma energia electrizante, não pára quieta um segundo e contagia todos à sua volta. Adora viajar, o mundo é a sua casa. Adora desafios, abraça vários ao mesmo tempo e trabalha até à exaustão. É amiga, é solidária, é cuidadora por natureza. Sempre disponível para apoiar a família e os amigos", continua, desdobrando-se em elogios a uma das pessoas mais importantes da sua vida.

Eis abaixo a publicação completa:

