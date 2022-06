Depois de Francisco Soares, mais conhecido como 'Kiko is Hot', ter partilhado um vídeo polémico que foi gravado durante uma atuação nos Santos Populares de Lisboa, foram vários os famosos que não tardaram a reagir.

"Vergonhoso!!! Hoje no arraial da Penha de França, dia 13 de junho de 2022, o organista Marco Morgado grita com orgulho: 'Homem que é homem agarra na febra, os maricas podem ficar de fora'. Feliz mês Pride [mês de orgulhos LGBT+]", disse Kiko no vídeo.

"Se ser grunho matasse", comentou Agir. "Como ser um m***** parte 1", disse Sónia Tavares. "Esse senhor é que podia ter ficado de fora, em casa", acrescentou Daniela Melchior. "Tanto a fazer no que toca a mudança de mentalidade", escreveu Heitor Lourenço.

Entre as várias reação, também o cantor Zé Manel fez questão de comentar a polémica. "A classe do tuga. O requinte. A elegância. Os santos populares estão para mim assim como a Bershka está para a Coco Chanel. Não está, obviamente".

© Instagram

De referir que, entretanto, Marco Morgado já reagiu publicamente e pediu desculpa. Também a Junta de Freguesia da Penha de França partilhou um comunicado.